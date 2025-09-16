Суперкубок России по дрэг-рейсингу прошел в Раменском округе

В Быково впервые прошел Суперкубок России по дрэг-рейсингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. На автодроме собрались более 100 пилотов, которые выступили во всех сериях чемпионата RDRC — от Pro до Moto. В отдельных классах разыгрывался Кубок России и Кубок Московской области.

На старт вышли не только постоянные участники RDRC, но и пилоты из региональных серий и даже новички. За гонками наблюдали свыше трех тысяч зрителей. Многие спортсмены установили личные и национальные рекорды. Так, Александр Лобачев на Lamborghini Huracan «Спартак» показал время 7,723 секунды — это рекорд сразу на шести континентах, быстрее только в Северной Америке. Алексей Волик на Subaru Impreza обновил российский рекорд для этой марки — 7,810 секунды, а Павел Казанбаев на Dodge Challenger установил рекорд RDRC в классе Mad Buckets — 10,018 секунды.