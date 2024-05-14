Суперфинал всероссийского турнира «Золотая шайба» пройдет в Химках | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 10:48 Суперфинал всероссийского турнира «Золотая шайба» пройдет в Химках пресс-служба автономной некоммерческой организации Континентальная детская хоккейная лига “Золотая шайба” .

Читать 360 в

Суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» пройдет в Химках с 16 по 19 мая. В турнире примут участие 16 команд, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За главный приз соревнований поборются спортсмены 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 и 2013–2014 годов рождения. В суперфинале выступят по четыре команды в четырех возрастных группах, прошедшие муниципальный, региональный и всероссийский этапы.

Реклама

Турнир состоится в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Участниками соревнований станут команды из Московской области, Татарстана, Коми, Крыма, Ярославля и других городов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье откроет 105 загородных лагерей в этом году. Там смогут отдохнуть 100 тысяч детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».