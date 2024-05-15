Суперфинал турнира по баскетболу среди студентов пройдет в Химках | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 17:19 Суперфинал турнира по баскетболу среди студентов пройдет в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Звание чемпионов по баскетболу среди студентов разыграют в Химках. Бороться за Кубок Лиги Белова будут лучшие женские и мужские команды России. Первые игры пройдут 23 мая в Баскетбольном центре «Химки».

Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола — это крупнейшее соревнование России. Чемпионат разделили на несколько этапов: Кубок Регионов, Кубок АСБ и Кубок Белова.

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Турнир начинается с квалификаций, а в основную сетку попадают 16 лучших женских и мужских команд. Согласно результатам плей-офф четыре команды-победительницы проходят в Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола.

Первые четыре полуфинала пройдут 23 мая, матч за бронзу и финал у девушек — 24 мая, финальный день для мужского чемпионата — 25 мая.

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