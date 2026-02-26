Суперфинал олимпиады по 3D-моделированию прошел в Котельниках

Очный этап финала областной олимпиады по 3D-моделированию «Московская область твоими глазами» впервые прошел на базе Центра молодежного инновационного творчества «Призма» в Котельниках. В рамках конкурсного задания ребятам предстояло защищать свои проекты — модели памятников воинской славы, созданные в 3D-программе.

При выполнении задания конкурсантам нужно было учесть такие критерии как соответствие выбранного объекта тематике, сложность модели, качество презентации. Экспертами конкурса выступили представители технологических, финансовых компаний и образовательных учреждений.

Школьники разработали модели памятников «кукурузнику», Александру Матросову, мемориалов и стел воинской славы. Дмитрий Стрельников из Королева создал модель «Забытый полк». За основу взял реальную историю про то, как в 1942 году полк кавалеристов встал на защиту Сталинграда.