Суперфинал олимпиады по 3D-моделированию прошел в Котельниках
Очный этап финала областной олимпиады по 3D-моделированию «Московская область твоими глазами» впервые прошел на базе Центра молодежного инновационного творчества «Призма» в Котельниках. В рамках конкурсного задания ребятам предстояло защищать свои проекты — модели памятников воинской славы, созданные в 3D-программе.
При выполнении задания конкурсантам нужно было учесть такие критерии как соответствие выбранного объекта тематике, сложность модели, качество презентации. Экспертами конкурса выступили представители технологических, финансовых компаний и образовательных учреждений.
Школьники разработали модели памятников «кукурузнику», Александру Матросову, мемориалов и стел воинской славы. Дмитрий Стрельников из Королева создал модель «Забытый полк». За основу взял реальную историю про то, как в 1942 году полк кавалеристов встал на защиту Сталинграда.
Цель олимпиады — привлечение учащихся классов в сферу 3D-моделирования и 3D-печати, где каждый участник может продемонстрировать свои навыки, фантазию и креативность при выполнении конкурсного задания. В рамках номинации «Аддитивные технологии» провели выставку моделей памятников, напечатанных на 3D-принтере.
По итогам олимпиады победителям вручили дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров мероприятия