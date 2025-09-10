Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам прошел в Лобне
Два отборочных этапа турнира состоялись в июне и июле. Лобня принимала суперфинал соревнований, которые по традиции проводятся только под открытым небом.
В центральном парке Лобни не осталось ни одной свободной шахматной доски. Соревнования собрали более полутора тысяч человек из десятков городов-участников. Турнир на Кубок Сергея Карякина проводится уже в четвертый раз. И если в 2022 году в нем принимало участие чуть более сотни человек, то теперь это масштабные соревнования для тех, кто считает шахматы самой интересной и увлекательной игрой.
«Шахматы развивают логику, помогают мне решать математические задачи, и в школе успеваемость растет», — поделился участник турнира из Дмитровского округа Семен Цыганков.
Особенностью лобненского финала стал турнир для участников специальной военной операции. Бойцы всегда готовы к любым ситуациям, но даже они не ожидали, что в шахматных поединках у них будет столько соперников.
Кубки и медали победителям вручили гроссмейстер Сергей Карякин, министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава Лобни Анна Кротова.
«Шахматы — это не просто спорт, это интеллект, это логика, это стратегия, и сегодня это — в нашем городе. Благодарю Андрея Юрьевича Воробьева, нашего губернатора, Дмитрия Абаренова, министра спорта, и, конечно же, нашего легендарного гроссмейстера за это мероприятие, за его организацию. Это было ярко, эффектно и очень-очень масштабно!» — сказала руководитель муниципалитета.
Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин отметил растущую популярность этих соревнований. «Для детей самое главное — участие в турнирах, это необходимо для получения опыта, спортивной практики. И вот подобные фестивали как раз призваны давать необходимую практику, определенную конкуренцию, чтобы в дальнейшем выходить на всероссийский и мировой уровень», — пояснил гроссмейстер.
Автограф Сергея Карякина хотели получить, казалось, все, кто пришел в центральный парк теплым сентябрьским воскресеньем. Юные шахматисты и их родители с блокнотами, книгами и открытками долго не хотели расходиться, тем более что в финале турнира лучшие смогли сыграть с чемпионом. В сеансе одновременной игры приняли участие победители и призеры, многие из которых, несмотря на разницу в классе, смогли оказать гроссмейстеру достойное сопротивление. Впрочем, проигравших в этой партии не было, ведь возможность сыграть с легендой для юных шахматистов — это уже бесспорная и долгожданная победа.