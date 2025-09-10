Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам прошел в Лобне

Два отборочных этапа турнира состоялись в июне и июле. Лобня принимала суперфинал соревнований, которые по традиции проводятся только под открытым небом.

В центральном парке Лобни не осталось ни одной свободной шахматной доски. Соревнования собрали более полутора тысяч человек из десятков городов-участников. Турнир на Кубок Сергея Карякина проводится уже в четвертый раз. И если в 2022 году в нем принимало участие чуть более сотни человек, то теперь это масштабные соревнования для тех, кто считает шахматы самой интересной и увлекательной игрой.

«Шахматы развивают логику, помогают мне решать математические задачи, и в школе успеваемость растет», — поделился участник турнира из Дмитровского округа Семен Цыганков.

Особенностью лобненского финала стал турнир для участников специальной военной операции. Бойцы всегда готовы к любым ситуациям, но даже они не ожидали, что в шахматных поединках у них будет столько соперников.

Кубки и медали победителям вручили гроссмейстер Сергей Карякин, министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава Лобни Анна Кротова.