Суперфинал Кубка Карякина по шахматам пройдет в Лобне 7 сентября. Принять участие в турнире могут все желающие по предварительной заявке.

Суперфинал пройдет в парке культуры и отдыха Лобни при поддержке партии «Единая Россия». В нем будут участвовать спортсмены из 10 регионов страны. В программу фестиваля также войдут турниры среди ветеранов, команд детских домов, бойцов СВО и интерактивные викторины для зрителей.

Победители и призеры получат кубки, медали и подарки. Трем шахматным федерациям округов Подмосковья выделят гранты на инвентарь, а самым активным школам — путевки в детские лагеря.

Традиционно фестиваль завершится сеансом одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным, после чего пройдет автограф-сессия. Комментировать игры будет Мария Фоминых.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Федерации шахмат Московской области.

Кубок Сергея Карякина проходит в парках региона с 2022 года. В этом году первый этап турнира состоялся в «Пехорке» в Балашихе, а второй — в «Елочках» в Домодедове.