Суперфинал чемпионата России по гонкам на льду пройдет в Красногорске

На стадионе «Зоркий» в Красногорске 21 и 22 февраля состоится суперфинал Чемпионата России по гонкам на льду. На ледовую трассу выйдут сильнейшие мотогонщики страны.

Международные мотогонки на льду на стадионе «Зоркий» проводят в Красногорске с 1995 года. Масштабное событие собирало во все времена большое количество зрителей. Расположенный в муниципалитете трек считался одним из лучших в мировом спидвее. Мероприятие станет главным событием зимнего сезона для поклонников мотоспорта.

Зрителей ждут отточенная техника пилотов, бескомпромиссная борьба и напряженная спортивная борьба. Билеты можно приобрести на сайте стадиона «Зоркий» или в его кассах в дни проведения гонок. Стоимость билета составляет 250 рублей. Дети до семи лет и пенсионеры смогут посетить мероприятие бесплатно.

Гонки начнутся 21 февраля в 16:00 и 22 февраля в 13:00. Организаторы приглашают всех желающих окунуться в атмосферу захватывающих соревнований на льду.