Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов провели в Химках

В городском округе Химки прошел суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. В турнире приняли участие лучшие женские и мужские команды России.

Решающие матчи провели в Баскетбольном центре «Химки».

В напряженном поединке со счетом 89:75 победителями главного приза — Кубка Лиги Белова — 2024 стали баскетболисты из Уральского федерального университета. Спортсмены из Екатеринбурга добились чемпионства впервые в истории турнира. Второе место завоевали студенты Московской государственной академии физической культуры. Бронзовым призером стала команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленности и дизайна.

Среди женщин победительницами стали представительницы Владимирского государственного университета «Владимирские львицы». В финальном матче они со счетом 75:64 одолели соперниц из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Также по результатам турнира третье место заняла команда «УрФУ Сима-Ленд» Челябинского государственного университета.

«Очень приятно, что в этом году суперфинал проходит в Московской области. Это первый полноценный суперфинал в Подмосковье. Хочется поблагодарить правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым, а также министерство физкультуры и спорта региона. Женский баскетбол уникален. Если мы говорим, что студенческий баскетбол —это самый искренний баскетбол, то женский — самый эмоциональный и насыщенный», — рассказал исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков.

В этом игровом сезоне чемпионат разделен на три турнира: Кубок регионов, Кубок Ассоциации студенческого баскетбола и Кубок Белова. Турнир впервые проводится в Московской области. Церемония передачи Подмосковью права проведения суперфинала 2024 состоялась на ХI международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».