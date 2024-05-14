Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов пройдет в Химках | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:38 Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов пройдет в Химках Ассоциация студенческого баскетбола

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Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола состоится в Химках. Соревнования за кубок Лиги Беглова пройдут с 23 по 25 мая.

Среди мужских сборных сыграют представители МГАФК из Московской области, БГТУ «Военмех» и ГУТиД из Санкт-Петербурга, а также УрФУ из Екатеринбурга. В женских соревнованиях встретятся команды ЧГУ-Атланта из Чебоксар, ГУТиД из Санкт-Петербурга, «Владимирские львицы» из Владимира и УрФУ-Сима-Ленд из Екатеринбурга.

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Напомним, Суперфинал АСБ — это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. Лига Белова разделена на три турнира — Кубок Регионов, Кубок АСБ и Кубок Лиги Белова, обладатель которого и определится в Химках.

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