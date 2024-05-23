Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов начался в Подмосковье
Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола начался в Подмосковье. Игры пройдут с 23 по 25 мая в Химках, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
За звание лучших поборются четыре женские и четыре мужские команды из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Владимира и Московской области. Билеты на все игры Суперфинала можно приобрести на сайте. Напомним, по промокоду МОСОБЛСПОРТ можно получить скидку в 20%.
Соревнования проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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