Сумма штрафов за пал травы в Подмосковье составила 60 тысяч рублей за неделю

С 16 по 23 июля на территории Подмосковья зарегистрировали пять случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 132 квадратных метра.

Специалисты напоминают, что даже небольшое возгорание в жаркую и сухую погоду может быстро распространиться под воздействием ветра и привести к крупному природному или лесному пожару.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный постановлением губернатора Московской области. На этот период запрещены разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, а также проведение любых пожароопасных работ.

За прошедшую неделю инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические рейды и составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Все нарушители — физические лица. Общая сумма назначенных штрафов достигла 60 тысяч рублей.

Сотрудники МЧС призывают жителей строго соблюдать требования пожарной безопасности и при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112.

Соблюдение этих правил помогает предотвратить крупные пожары, сохранить природу, имущество и человеческие жизни.