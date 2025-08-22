Сухостойные деревья убрали со 138 гектаров леса в Подмосковье

Санитарные рубки продолжаются в лесах Подмосковья. Сухостойные и аварийные деревья уберут на площади более 138 гектаров. Лидерами по этой работе стали Звенигородское, Бородинское и Ступинское лесничества.

Как рассказали в областном Комлесхозе, санитарные рубки помогают улучшить состояние леса, снизить угрозы распространения вредителей и риски пожаров.

«Сплошные санитарные рубки — это санитарно-оздоровительное мероприятие, которое проводится, когда заражённые вредителями или сухостойные деревья составляют большее количество на лесном участке», — рассказал председатель комитета Алексей Ларькин.

В ходе мероприятий в лесах убирают неликвидную древесину и вырубают сухостой. Особое внимание уделяют территориям рядом с населенными пунктами и дорогами.

После рубок специалисты высаживаю.т сеянцы молодых деревьев.