Сухостой уберут в Воскресенском лесничестве по просьбе жителей

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Жители Воскресенска попросили убрать сухие и опасные деревья в лесу рядом с улицей 40 лет Октября. Специалисты «Мособллеса» обследовали территорию, отметили деревья, которые поражены болезнями, повреждены вредителями или могут представлять опасность.

После подготовительных работ на площади 5,3 гектара проведут выборочную санитарную рубку. Это позволит оздоровить лес, сделать его устойчивее к болезням и погодным условиям, сохранить природу и дать деревьям возможность восстанавливаться естественным образом.

Все работы выполнят с соблюдением экологических требований.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте