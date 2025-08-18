Сухостой уберут в Воскресенском лесничестве по просьбе жителей

Жители Воскресенска попросили убрать сухие и опасные деревья в лесу рядом с улицей 40 лет Октября. Специалисты «Мособллеса» обследовали территорию, отметили деревья, которые поражены болезнями, повреждены вредителями или могут представлять опасность.