Сухостой уберут на территории Ямкинского лесничества в Богородском округе

Расчистку леса проведут на территории Ямкинского участкового лесничества Ногинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес», рядом с жилым комплексом «Воскресенское» Богородского городского округа.

Общая площадь отведенного участка составляет 6,5 гектара.

«В августе здесь начнутся работы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. Неликвидная древесина будет сложена в поленницы, которые оставят на месте проведения работ для дальнейшего перегнивания», — рассказала старший участковый лесничий Ногинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Татьяна Бекулова.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной и дровяной древесины более 90% от общего запаса погибших и поврежденных деревьев.

Данные мероприятия направлены на предупреждение распространения вредных организмов в лесах, улучшение санитарного состояния лесных насаждений, снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов, в том числе, воздействие огня.