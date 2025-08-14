Сухостой и сломанные ветки убрали около жилых домов в Чехове

По заявкам жителей убрали и измельчили сломанные ветки деревьев во дворе трех многоквартирных домов, которые расположены рядом с филиалом Московской финансово-юридической академии, гимназией № 2 и детской библиотекой. Уборка территорий на улице Чехова потребовалась после непогоды.

Как отметил один из жителей, недавно на Чехов обрушились гроза, сильный дождь и ветер, который сломал и повалил на землю ветки нескольких деревьев. В результате люди обратились на региональный портал «Добродел», в местную администрацию и муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство», чтобы оперативно устранить проблему.

Заявку приняли и отработали: на место оперативно прибыли рабочие управляющей компании. Они собрали в кучу сломанные ветки, опилили высохшие и аварийные деревья. Затем древесные отходы переработали в щепу с помощью специального измельчителя.

Муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» отвечает за содержание и уборку этих многоквартирных домов и множества других. Территории поддерживают в надлежащем состоянии почти 350 дворников, разнорабочих и водителей спецтехники.