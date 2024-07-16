Сухостой и не подлежащие восстановлению деревья уберут еще с 7 улиц в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ и представители муниципальных управляющих компаний провели обширный выездной осмотр улиц Летной, Сукромка, Колпакова, Щербакова, Мира, Волковского шоссе и Новомытищинского проспекта.

В ходе инспекции особое внимание уделили своевременной уборке порубочного материала, сухостоя и аварийных деревьев. По результатам осмотра выявлено множество замечаний, после чего было дано поручение устранить все выявленные проблемы в течение следующих двух дней.

Также обнаружены проблемы с содержанием остановок общественного транспорта: повреждения стекол, наличие граффити и накопление мусора. Уже начата работа по приведению остановочных пунктов в должное состояние.

Кроме того, в ходе обхода были отмечены недочеты в содержании придорожных территорий, включая необходимость покоса травы. Проблемы касались также торговых объектов, где были замечены мусор и граффити. Для устранения всех выявленных недостатков установлен срок в одну неделю.

Отметим, что данные меры направлены на улучшение общего состояния инфраструктуры города и повышение комфорта граждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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