Сухостой и гнилые деревья убрали в природном хозяйстве «Русский лес»

Специалисты на 100% выполнили план по рубке аварийных деревьев в лесничестве «Русский лес». Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Всего на территории лесного фонда ликвидировали 163 аварийных дерева, а места рубок очистили от порубочных остатков.

Чтобы признать дерево аварийным ведущий инженер-лесоопатолог осматривает зеленые насаждения и составляет акт лесопатологического обследования.

Деревья признают аварийными если они расположены до 100 метров от населенных пунктов и имеют такие изъяны как гниль, обрыв корней, а опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части.