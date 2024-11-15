Сухостой и гнилые деревья убрали в природном хозяйстве «Русский лес»
Специалисты на 100% выполнили план по рубке аварийных деревьев в лесничестве «Русский лес». Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья.
Всего на территории лесного фонда ликвидировали 163 аварийных дерева, а места рубок очистили от порубочных остатков.
Чтобы признать дерево аварийным ведущий инженер-лесоопатолог осматривает зеленые насаждения и составляет акт лесопатологического обследования.
Деревья признают аварийными если они расположены до 100 метров от населенных пунктов и имеют такие изъяны как гниль, обрыв корней, а опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части.
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