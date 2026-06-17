Судьи из Химок оценили команды силовых ведомств

Эксперты Химкинской федерации «Дрон» стали членами жюри трека «Сила России» в рамках всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности». Финальные испытания прошли 16 июня на базе центра военно-тактических игр «Патриот» Минобороны России и собрали команды из разных регионов страны.

Соревнования прошли в формате «Кибердрома». Участники решали инженерные и прикладные задачи, связанные с управлением беспилотными системами. Проект направлен на развитие компетенций в сфере цифровой промышленности и подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей.

В финал вышли девять команд из образовательных организаций силовых ведомств. Свои разработки представили участники из МВД, Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСО и ФСИН России. Работу конкурсантов оценивали эксперты отрасли, включая представителей Химкинской федерации «Дрон».

Организация занимается развитием технических видов спорта и образовательных программ. Специалисты проводят занятия для школьников, помогают формировать профильные команды в учебных заведениях и на предприятиях, а также сотрудничают с кадетскими и молодежными объединениями.

«Включение Химкинской федерации „Дрон“ в состав жюри стало подтверждением высокого уровня подготовки специалистов. За этим результатом стоит системная работа и вклад в развитие современных технологий», — сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Участие в финальных испытаниях подтвердило востребованность опыта химкинских специалистов на федеральном уровне. Федерация продолжает развивать спортивное направление и готовит молодежь к работе в технологических сферах.