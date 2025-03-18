Судебные участки отремонтировали в 15 округах Подмосковья
Главное контрольное управление Московской области начало проверку ремонта судебных участков. Работы проводят для улучшения условий работы мировых судей и создания комфортных помещений для посетителей.
В 2024 году было заключено более 20 государственных контрактов на ремонт судебных участков в Подмосковье на общую сумму свыше 223 миллионов рублей.
Работы уже закончили в 16 помещениях в 15 муниципальных образованиях.
Ревизоры во время плановых выездных проверок оценят качество и объем ремонта.
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