Судебные приставы взыскали свыше 40 тысяч рублей с нарушителя ПДД в Серпухове

В Подмосковье взыскали штрафы с самого молодого нарушителя скоростного режима. Им оказался 20-летний житель Серпухова.

Первые штрафы за превышение скорости он начал получать в 18 лет.

С тех пор в отношении юного водителя возбудили 36 исполнительных производств. Из них 26 уже закрыты: приставы сумели взыскать с нарушителя 15,3 тысячи рублей непосредственно штрафов и дополнительно 25 тысяч исполнительского сбора.

Даже после того, как началось принудительное взыскание, автомобилист не поспешил рассчитаться с долгами добровольно, что и привело к таким суммам. Сейчас еще 10 производств остаются в работе, а общая сумма непогашенных обязательств составляет чуть более 13 тысяч рублей.

С начала года судебные приставы взыскали с нарушителей скорости около 6,5 миллиона рублей штрафов. В бюджет поступило еще более пяти миллионов рублей исполнительского сбора. Всего в производстве находилось почти 10,7 тысячи подобных дел.

Интересно, что основная масса должников по этой категории — мужчины. Они фигурируют в 60% дел о штрафах за скорость. С них в этом году уже удалось взыскать 3,8 миллиона рублей долга по административным штрафам и еще 3,1 миллиона рублей сборов.

Женщины-водители чуть дисциплинированнее: в их отношении закрыли 4 147 производств, а суммы взысканий составили 2,5 миллиона и 1,6 миллиона рублей соответственно.