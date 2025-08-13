Судебные приставы взыскали полмиллиона рублей с оператора связи в Домодедове

Судебные приставы взыскали с оператора связи 500 тысяч рублей за нарушение законодательства. Об этом сообщили в Главном управлении ФССП России по Московской области.
Подмосковная коммерческая организация занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов. Она не выполнила обязанности по федеральному закону. Оператор признали виновным в несвоевременном вводе в эксплуатацию технических средств связи и неполной технической реализации составляющей комплекса. В наказание судом был назначен штраф.
В Домодедовском отделении ведомства возбудили исполнительное производство. По постановлению приставы арестовали денежные счета компании и назначили исполнительный сбор в 35 тысяч рублей. После этого судебное решение было исполнено в полном объеме.
