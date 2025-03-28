Судебные приставы взыскали более тысячи штрафов с водителя в Подмосковье

Езда с регулярным превышением скорости привела 20-летнего водителя к 1047 исполнительным производствам. Общая сумма задолженности составляла более 1,5 миллиона рублей. Об этом передает межрайонное отделение судебных приставов.

Кроме того, нарушителю был назначен штраф в виде исполнительного сбора на сумму 700 тысяч рублей.

В ведомстве сообщают, приставам пришлось арестовать банковские счета должника и запретить регистрационные действия с автомобилем. Однако принятые меры не убедили водителя погасить задолженность.

Автомобиль мужчины стоимостью более семи миллионов рублей арестовали и отвели 10 дней, чтобы погасить задолженность. В случае неуплаты машину направили бы на принудительную реализацию.

В результате нарушитель в установленный срок перечислил необходимую сумму для погашения.

Всего с начала года Подмосковные приставы взыскали 291,5 миллиона рублей задолженности по уплате штрафов ГИБДД.

Главное управление региональной безопасности Московской области напоминает, что оплатить штрафы можно через портал госуслуг, на официальном сайте ГУФССП России по МО или в банке.