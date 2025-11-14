Судебные приставы взыскали 690 тысяч рублей алиментов с должника в Дубне

Судебные приставы Дубны взыскали крупную задолженность по алиментам на содержание четырех детей. Мужчина годами не платил положенные судом суммы, и его долг превысил 690 тысяч рублей.

Ранее к нему уже применяли разные меры: временно запрещали водить автомобиль и выезжать за границу, а также назначали 40 часов обязательных работ. Однако он продолжал уклоняться от выплат. Ситуация изменилась только после того, как приставы предупредили о возможном возбуждении уголовного дела.

Мужчина полностью погасил задолженность. Теперь дальнейший контроль за регулярностью алиментных платежей остается за службой судебных приставов.