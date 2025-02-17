Судебные приставы взыскали 52 миллиарда рублей в Подмосковье за год

В 2024 году судебные приставы Подмосковья взыскали более 52 миллиардов рублей. Главный судебный пристав региона Андрей Тагаев отметил рост показателей по социально значимым исполнительным производствам.

Так, 93,5% дел об алиментах завершились в пользу взыскателей, а сумма выплат превысила 3,6 миллиарда рублей — почти на 30% больше, чем в 2023 году. Кроме того, более 16,6 тысячи должников воспользовались правом на сохранение прожиточного минимума, а в общей сложности такую меру применили в 20,5 тысячи исполнительных производствах.

Что касается сферы контроля, то за деятельностью коллекторов поступило 1,5 тысячи жалобы, по итогам проверок в бюджет взыскали около десяти миллионов рублей штрафов.

За год выявили почти 1,5 тысячи административных правонарушений. Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства из России выдворили 5,2 тысячи иностранцев, что вдвое больше, чем в 2023 году.