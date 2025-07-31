Судебные приставы взыскали 1,3 млн рублей долга с председателя СНТ в Подмосковье

В Подмосковье судебные приставы добились погашения крупной задолженности за электроэнергию на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. В отношении председателя садового товарищества возбудили пять уголовных дел.

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела Федеральной службы судебных приставов приняли такие меры после того, как товарищество проигнорировало судебные решения о взыскании долга перед ресурсоснабжающей организацией, включая основную сумму и начисленные пени.

Несмотря на неоднократные предупреждения о возможной административной и уголовной ответственности за неисполнение судебных актов, председатель сознательно препятствовала работе приставов. Она организовала схему поступлений денежных средств от членов товарищества в обход арестованных счетов.

Должницу привлекли к административной ответственности и начислили исполнительские сборы.

Полное погашение задолженности за электроснабжение произошло только после возбуждения уголовных дел.

Сейчас материалы готовят к передаче в суд для вынесения окончательного решения.