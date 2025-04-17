Судебные приставы помогли жительнице Подмосковья получить невыплаченную зарплату

Судебные приставы Подмосковья помогли бывшей сотруднице строительной фирмы получить невыплаченную зарплату. Суд рассмотрел дело и обязал работодателя выплатить долг по зарплате и компенсацию за моральный вред — более 1,2 миллиона рублей.

Жительница Подмосковья работала в отделе кадров одной из компаний. Когда зарплату стали задерживать, она несколько раз обращалась к руководству, но безрезультатно. Тогда женщина подала иск в суд.

Исполнительный документ передали в Мытищинское отделение ФССП. Приставы сообщили компании-должнику о начале исполнительного производства и напомнили об ответственности за уклонение от исполнения решения суда, но деньги добровольно не выплатили.

Тогда приставы применили меры: запретили любые регистрационные действия с имуществом фирмы — автомобилями, автобусами, спецтехникой, земельными участками и помещением. Также назначили исполнительский сбор в 76 тысяч рублей. После этого долг по зарплате, компенсации и сбору полностью погасили. Судебное решение исполнено.