Судебные приставы помогли жителю Балашихи вселиться в спорную квартиру

Судебные приставы помогли бывшим супругам из Балашихи договориться о пользовании купленной в браке квартиры. Для этого им пришлось наказать женщину, которая всячески препятствовала проживанию мужа на общей территории, рассказали в пресс-службе ведомства.

Спорная недвижимость пара приобрела в браке. После развода суд вынес решение о разделе имущества, где каждый из бывших супругов остался собственником лишь половины квартиры площадью 58 квадратных метров. Совместно проживать у них не получалось.

Приставам пришлось возбудить исполнительное производство в отношении женщины, ее обязали не мешать бывшему мужу пользоваться одной жилой комнатой и местами общего пользования. Требование она проигнорировала, в отчет на это с бывшей супруги взыскали штраф в размере пяти тысяч рублей и запретили выезд из страны. После этого решение суда было исполнено в полном объеме.