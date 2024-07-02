Судебные приставы помогли «Мосэнергосбыту» вернуть долг за электричество

Более 2,5 миллиона рублей задолженности по договору энергоснабжения взыскали судебные приставы Подмосковья со строительной компании. Решение суда исполнено в полном объеме.

Строительную компанию судом обязали вернуть в пользу «Мосэнергосбыта» неустойку в размере более 2,5 миллиона рублей. Задолженность возникла из-за ненадлежащего исполнения абонентом своих обязательств по оплате счетов.

В Люберецком районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производств и начали работать по этому делу. Поскольку должник в установленный законом срок не оплатил неустойку, приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на 178 тысяч рублей и обратили взыскание задолженности на средства, находящиеся на банковских счетах организации.

С помощью комплекса принудительных мер судебные приставы взыскали задолженность в полном объеме. После этого исполнительное производство закрыли.

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