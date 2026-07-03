Судебные приставы Подмосковья взыскали свыше 2 млн рублей долга по зарплате

Житель Подмосковья обратился в суд с требованием взыскать с работодателя невыплаченную зарплату, компенсацию времени вынужденного прогула, а также за задержку выплат, моральный вред и расходы на услуги адвоката.

По словам истца, он своевременно приступил к работе с двухмесячным испытательным сроком и обучением. Несмотря на то что заработную плату ему выплачивали, трудовой договор с ним так и не был заключен. После успешной сдачи экзамена работнику установили оклад и процент от продаж, однако работодатель продолжал уклоняться от официального оформления трудовых отношений и внесения записи в трудовую книжку. Когда мужчина решил уволиться, ему в тот же день закрыли доступ к рабочему месту.

Рассмотрев материалы дела, суд подтвердил наличие трудовых отношений с момента фактического допуска к работе, обязал компанию восстановить сотрудника в должности и выплатить ему все причитающиеся денежные средства.

Исполнительное производство возбудили судебные приставы Красногорского районного отделения ГУФССП России по Московской области. Руководство организации уведомили о необходимости исполнить решение суда и предупредили об уголовной ответственности за его неисполнение.

Кроме того, представителя компании проинформировали о возможном применении мер принудительного взыскания, включая запрет регистрационных действий и последующую реализацию 26 автомобилей, принадлежащих должнику.

После принятых мер компания полностью исполнила судебное решение. В результате бывший сотрудник получил задолженность по заработной плате, компенсацию за задержку ее выплаты, возмещение морального вреда и расходов на адвоката.