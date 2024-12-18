Судебные приставы Подмосковья взыскали с отца 64 млн рублей алиментов

Одинцовский отдел судебных приставов ФССП России по Московской области помог матери получить долг по алиментам в размере 64 миллионов рублей. Для этого пришлось изъять у отца загородный дом с участком.

Суд установил, что отец должен ежемесячно выплачивать алименты в твердой сумме, но мужчина эти обязанности не выполнял. Образовался долг в размере 65 миллионов рублей.

Предупреждению судебных приставов должник не внял и никаких мер не принял. Тогда в отношении него применили комплекс принудительных мер — наложили арест на банковские счета, вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с имуществом, ограничили мужчину в праве выезда за пределы страны.

Затем судебный пристав начал процедуру принудительной реализации недвижимости должника. Стоимость загородного дома площадью 430 квадратных метров в одном из коттеджных поселков Подмосковья составила 85 миллионов рублей. Имущество выставили на торги, но реализовать не смогли. Тогда дом с участком передали матери ребенка по цене на 25 процентов ниже оценки.

В результате порядка 64 миллионов рублей задолженности по алиментам погасили. Оставшаяся часть составляет чуть более 900 тысяч рублей. Ограничительные меры с должника не сняли. Работа продолжается.

В 2024 году сотрудники ГУФССП России по Московской области выставили на принудительную реализацию имущество должников на сумму более 13,6 миллиарда рублей.