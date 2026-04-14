Судебные приставы Подмосковья взыскали почти 2 млн рублей долга по зарплате

Бывший сотрудник подмосковной компании-разработчика программного обеспечения добился выплаты задолженности через суд и при помощи службы судебных приставов. Работодатель не только погасил долг по заработной плате, но и перечислил компенсацию.

Заявитель в иске отметил, что во время работы в организации зарплату ему платили не полностью, а после увольнения окончательный расчет так и не произвели.

Изучив все обстоятельства дела, суд встал на сторону работника и постановил взыскать с компании-должника три суммы: невыплаченную заработную плату, проценты за задержку выплат, а также компенсацию морального вреда. Общая сумма по исполнительному документу превысила 1,9 миллиона рублей.

Документ поступил в Солнечногорское районное отделение судебных приставов. Сотрудник возбудил исполнительное производство, официально уведомил руководство компании о необходимости погасить долг и предупредил об ответственности. В частности, он сообщил о возможном уголовном преследовании.

Поскольку в отведенный законом срок для добровольного погашения задолженности деньги так и не поступили, пристав перешел к мерам принудительного взыскания. Так, были арестованы денежные средства организации, введен запрет на любые изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, а также ограничены регистрационные действия в отношении двух автомобилей.

Кроме того, орган вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

Принятые меры дали результат. С компании полностью взыскали 1,79 миллиона рублей основной задолженности, 226 тысяч рублей компенсации за задержку выплат, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 233 тысячи рублей сбора.