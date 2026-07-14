Судебные приставы Подмосковья взыскали компенсацию ущерба лесному фонду

Судебные приставы взыскали с жительницы Подмосковья 1,1 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного лесному фонду. С нее также взыскали 14 тысяч рублей госпошлины и 83 тысячи рублей исполнительского сбора.

Женщину привлекли к ответственности за незаконное использование одного участка лесного фонда и загрязнение строительными отходами другого. Ей назначили штраф и предписали устранить нарушения: освободить самовольно занятую территорию от подъездной дороги с парковочным карманом, демонтировать гидротехническое сооружение и забор, а также привести место в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства. Поскольку требования не были исполнены, Комитет лесного хозяйства Московской области обратился в суд.

Судебный пристав-исполнитель уведомила должницу о возбуждении производств и предупредила о возможных последствиях неисполнения решения суда.

В рамках производств пристав обратила взыскание на средства на банковских счетах женщины, наложила запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей, квартиры, дома и земельного участка, а также ограничила ей выезд за пределы России. Комплекс принудительных мер обеспечил полное исполнение судебного решения.