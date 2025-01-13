Судебные приставы Подмосковья взыскали компенсацию морального вреда после ДТП

Раменский городской суд установил, что житель Жуковского виновен в нарушении правил дорожного движения, что и привело к ДТП с мотоциклистом. Полученные травмы были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести, в связи с чем пострадавшему потребовалась операция и дальнейшее амбулаторное лечение. Мужчина подал исковое заявление о компенсации морального вреда, и суд, учтя все обстоятельства дела, вынес решение о возмещении компенсации и судебных расходов в указанной сумме.

По истечении срока для добровольного исполнения обязанностей, когда должник не произвел выплату, судебный пристав наложил штраф в размере 14 500 рублей и ограничил его в праве выезда за границу, а также запретил регистрационные действия с двумя транспортными средствами.

После ареста одного из автомобилей должник произвел выплату задолженности. Благодаря слаженной работе специалистов, уже через несколько дней он предоставил все платежные документы, подтверждающие оплату полной суммы как исполнительского сбора, так и компенсации морального вреда и судебных расходов. Все меры принудительного исполнения были отменены, а исполнительное производство завершено.