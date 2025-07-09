Судебные приставы Подмосковья взыскали 9 млн долга за поставку фруктов

Судебные приставы Подмосковья взыскали с компании около 9,5 миллиона рублей долга за поставку свежих фруктов и овощей. Деньги вернули поставщику, который обратился в суд, так как компания-покупатель не выполнила условия договора и не оплатила поставленную продукцию.

Чтобы избежать ситуации, при которой долг невозможно было бы вернуть, вместе с иском подали заявление об обеспечительных мерах — его суд удовлетворил сразу же. Это позволило приставам оперативно наложить арест на денежные средства должника на нужную сумму.

Пока шло разбирательство, приставы уже начали работу по обеспечению иска. В мае в их распоряжение поступило окончательное судебное решение о взыскании долга. Помимо основной суммы, компания должна была оплатить и исполнительский сбор в размере 663 тысяч рублей. Благодаря предварительно принятым мерам, приставам удалось быстро вернуть всю сумму долга вместе со сбором. Судебное решение выполнено полностью.