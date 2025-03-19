Судебные приставы Подмосковья взыскали 410 тысяч рублей с браконьера

Судебные приставы взыскали с жителя Подмосковья 410 тысяч рублей за ущерб животному миру. Прокуратура подала гражданский иск, и суд обязал четырех браконьеров выплатить 410 тысяч рублей, а также оштрафовал их на суммы от 260 до 300 тысяч рублей. У них также конфисковали орудия преступления.

В отношении одного из должников возбудили исполнительное производство. Судебные приставы ограничили ему выезд за границу, запретили регистрировать сделки с его тремя автомобилями и наложили ограничения на специальные права. Так как он не выплатил долг вовремя, ему начислили еще 29 тысяч рублей исполнительского сбора.

После установления места его работы пристав направил работодателю требование удерживать долг из зарплаты. Благодаря этим мерам всю сумму — 410 тысяч рублей — взыскали полностью. Решение суда исполнено.