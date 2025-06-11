Судебные приставы Подмосковья восстановили права жителей на газификацию

Судебные приставы Подмосковья добились исполнения решения суда и помогли собственникам участков в одном из СНТ подключиться к газопроводу. Ранее жители заключили договор с «Мособлгазом» на подключение топлива, но работы не могли начать, так как некоммерческое партнерство, которому принадлежал участок газопровода, отказывалось давать согласие.

После неудачных попыток договориться мирно, «Мособлгаз» обратился в суд. В результате отказ партнерства признали незаконным.

Когда решение вступило в силу, приставы из Домодедова возбудили исполнительное производство, уведомили должника и объяснили ответственность за отказ исполнять решение суда. Так как руководство организации игнорировало предписание, приставы наложили штраф в 50 тысяч рублей и запретили вносить изменения в ЕГРЮЛ.

После применения всех мер, сотрудники «Мособлгаза» смогли провести необходимые работы, а владельцы участков — получить доступ к газу.