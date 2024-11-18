Судебные приставы Подмосковья проведут прием граждан в офисах МФЦ 20 ноября

Сотрудники ГУФССП России по Московской области ответят на вопросы граждан в офисах МФЦ Подмосковья. Консультации пройдут в рамках Всемирного дня ребенка 20 ноября.

Посетители смогут обратиться за разъяснениями по вопросам, связанным с взысканием и выплатой алиментов, порядком общения с несовершеннолетними и родственниками, приостановкой исполнительных производств для военнослужащих, розыском детей и другим вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.

Предварительная запись на консультацию не требуется. Пункты юридической помощи будут открыты с 09:00 до 13:00 в различных округах Московской области.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте ГУРБ Московской области.