Судебные приставы Подмосковья прошли отбор на право ношения зеленого берета

Предварительные испытания, определяющие право судебных приставов по обеспечению порядка судов носить зеленый берет, прошли в Подмосковье. Отборочный этап провели на полигоне военной части в Николо-Урюпино.

Соревнования являются частью всероссийских испытаний, запланированных на сентябрь, где к участию будут допущены лучшие физически подготовленные судебные приставы, успешно прошедшие отбор на региональном уровне. В этом году 19 представителей судебной системы из Главного управления ФССП России по Московской области решили испытать свои силы на первоначальном этапе.

Испытания включали различные физические упражнения, сборку и разборку оружия, стрельбу из пистолета и автомата, а также демонстрацию навыков самообороны. Участникам также предстояло показать знание тактических особенностей оружия.

Из 19 судебных приставов, участвовавших в испытаниях, четверо лучших по обеспечению порядка судов Московской области прошли на всероссийский уровень соревнований.

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