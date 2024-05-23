Судебные приставы Подмосковья присоединились к акции по посадке деревьев

Представители ГУ ФССП России по Московской области присоединились к ежегодной акции «Лес будущего» и посадили свыше 2,5 тысячи саженцев молодых деревьев и кустарников. Мероприятие прошло на 16 площадках региона.

Всего в этом году участники акции в Московской области высадили более 102 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба.

«Участие в акциях по посадке деревьев является доброй традицией судебных приставов Подмосковья. Каждый год сотрудники службы с семьями участвуют в данном мероприятии, восстанавливая вместе леса региона», — сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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