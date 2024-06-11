Судебные приставы Подмосковья принесли присягу в канун Дня России

Молодые сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области принесли присягу на верность народу России и законам страны. Торжественная церемония прошла 11 июня у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

На присяге присутствовали действующие сотрудники и работники ГУ ФССП России по Московской области, родители новобранцев и члены их семей, а также представители Регионального отделения Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов Александр Долина и Юрий Савельев.

Поздравил новобранцев первый главный судебный пристав Московской области Александр Долина. Он отметил, что клятва налагает на них особую ответственность. Судебным приставам предстоит трудиться с полной самоотдачей, проявляя настойчивость и принципиальность в интересах страны и ее граждан.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».