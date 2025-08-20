Судебные приставы Подмосковья примут участие в акции по сбору детей в школы
Судебные приставы Подмосковье присоединились к благотворительной акции по сбору детей в школы. Они усилят поиск должников по алиментам, сдадут донорскую кровь и окажут адресную помощь семьям.
В этом году акция пройдет с 20 августа по 2 сентября. Она направлена на привлечение внимания к проблеме взыскания алиментов и формирование негативного отношения к должникам.
Судебные приставы проведут информационные мероприятия с коллегами из других ведомств, а также просветительскую работу о необходимости оплаты алиментов. Искать должников помогут сотрудники ГИБДД.
Сотрудники ФССП также посетят подшефные детские учреждения, окажут адресную помощь и сдадут донорскую кровь для ребят из больниц.
