Судебные приставы Подмосковья примут участие в акции по сбору детей в школы

Фото: День знаний в школе № 10 в Ногинске / Медиасток.рф

Судебные приставы Подмосковье присоединились к благотворительной акции по сбору детей в школы. Они усилят поиск должников по алиментам, сдадут донорскую кровь и окажут адресную помощь семьям.

В этом году акция пройдет с 20 августа по 2 сентября. Она направлена на привлечение внимания к проблеме взыскания алиментов и формирование негативного отношения к должникам.

Судебные приставы проведут информационные мероприятия с коллегами из других ведомств, а также просветительскую работу о необходимости оплаты алиментов. Искать должников помогут сотрудники ГИБДД.

Сотрудники ФССП также посетят подшефные детские учреждения, окажут адресную помощь и сдадут донорскую кровь для ребят из больниц.