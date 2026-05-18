Судебные приставы Подмосковья предупредили об изменении реквизитов с 17 мая

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области уведомило жителей региона об изменении банковских реквизитов своих подразделений. Новые данные начали действовать с 17 мая.

При оформлении платежных документов теперь необходимо указывать новое наименование органа федерального казначейства — УФК по Нижегородской области.

Также изменились корреспондентский счет — 40102810745370000024, БИК — 012202102, наименование банка — ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, город Нижний Новгород, а также номер расчетного счета — 03212643000000013234.

Судебные приставы призвали участников исполнительных производств учитывать обновленные данные при оплате задолженностей и совершении иных операций, связанных с исполнением судебных решений.

Особое внимание рекомендуют обращать на правильное указание подразделения, в котором ведется исполнительное производство. Именно его название необходимо прописывать в графе «Получатель» при заполнении платежного документа.

Оплата долгов должна производиться исключительно по реквизитам конкретного подразделения, занимающегося делом.

Актуальная информация обо всех изменениях размещена на официальном сайте службы.