Судебные приставы Подмосковья помогли женщине с вопросом о трудовом договоре

Рекламное агентство в Подмосковье обязали установить факт трудовых отношений со своей работницей и внести запись в ее трудовую книжку. Восстановить права помогли судебные приставы.

Беременная ж ительница Карелии обратилась в суд для восстановления своих трудовых прав. Она работала товароведом в рекламном агентстве, но там ее так и не трудоустроили. Зарплата поступала регулярно и работодатель обещал официально оформить, но когда женщина предоставила справку о беременности, ей отказали.

Суд удовлетворил исковые требования девушки. Рекламное агентство обязали установить факт трудовых отношений, внести записи в трудовую книжку девушки и направить сведения в системы обязательного пенсионного страхования и налоговую службу.

В Химкинском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. Работодатель не захотел добровольно исполнить решение суда, поэтому приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

После этого руководство организации исполнило решение суда в полном объеме и оплатило исполнительский сбор.