Судебные приставы Подмосковья помогли вернуть ребенка матери

Судебные приставы Подмосковья установили местонахождение ребенка, которого мать не видела пять лет, и исполнили решение суда о его передаче законному родителю. Мальчика обнаружили в Смоленской области, где он проживал у бабушки по линии отца.

Исполнительное производство возбудили после вступления в силу судебного решения, согласно которому ребенок должен был проживать с матерью, а отец обязан был передать его ей на воспитание.

Однако добровольно требования суда исполнены не были. После того как стандартные меры, включая запросы в государственные органы и проверки по месту регистрации, не дали результата, судебные приставы объявили исполнительный розыск.

Сотрудник Жуковского городского отдела ГУФССП по Московской области установил фактическое место жительства должника, однако выяснилось, что ребенка там нет. Во время дальнейших розыскных мероприятий приставы определили круг родственников мужчины и выяснили, что мать должника владеет квартирой в Смоленской области. Во время проверки оказалось, что именно там проживает ребенок.

В результате совместных действий сотрудников ГУФССП России по Московской и Смоленской областям несовершеннолетнего передали матери. Таким образом, судебное решение исполнили в полной мере.