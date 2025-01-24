Судебные приставы Подмосковья помогли матери получить алименты на ребенка

С жителя Серпухова взыскали более 280 тысяч рублей задолженности по алиментам. Решить вопрос в пользу ребенка помогли судебные приставы.
В конце прошлого года в Серпуховский районный отдел судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области обратилась мать ребенка. Она получала алименты с места работы отца, но потом он уволился и стал переводить лишь незначительные суммы.
Судебный пристав вызвал мужчину на прием, и тот предоставил информацию о новом месте работы. Размер долга к тому моменту составил более 280 тысяч рублей. В отношении должника составили административный протокол, суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.
В итоге отец погасил долг по алиментам. Сотрудники службы контролируют отработку обязательных работ и взыскание текущих платежей.
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