Судебные приставы Подмосковья помогли матери получить алименты на ребенка

С жителя Серпухова взыскали более 280 тысяч рублей задолженности по алиментам. Решить вопрос в пользу ребенка помогли судебные приставы.

В конце прошлого года в Серпуховский районный отдел судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области обратилась мать ребенка. Она получала алименты с места работы отца, но потом он уволился и стал переводить лишь незначительные суммы.

Судебный пристав вызвал мужчину на прием, и тот предоставил информацию о новом месте работы. Размер долга к тому моменту составил более 280 тысяч рублей. В отношении должника составили административный протокол, суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

В итоге отец погасил долг по алиментам. Сотрудники службы контролируют отработку обязательных работ и взыскание текущих платежей.