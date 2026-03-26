Судебные приставы Подмосковья передали на нужды СВО 2 конфискованные машины

Судебные приставы Подмосковья передали на нужды СВО два автомобиля, которые конфисковали у нетрезвых водителей по решению суда. Наказание применили к двум женинам в Орехово-Зуеве.

Двух женщин-водителей в нетрезвом состоянии выявили в Подмосковье. Суд применил меру уголовно-правового характера и назначил конфискацию автомобилей Geely Atlas и Nissan Qashqai.

«В данном случае автомобили принадлежали обвиняемым и были использованы ими при совершении преступлений, которые являлись умышленными, относятся к категории небольшой тяжести и направлены против безопасности движения и эксплуатации транспорта», — отметили в ведомстве.

Автомобили конфисковали в собственность государства. Их передали Минобороны на нужды спецоперации.

Всего с начала года судебные приставы Подмосковье предоставили министерству 10 конфискованных машин.