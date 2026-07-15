Судебные приставы Подмосковья передали Минобороны конфискованную иномарку

В Орехово-Зуевском городском округе судебные приставы исполнили решение суда о конфискации автомобиля. Его использовали при совершении преступления, связанного с организацией незаконной миграции.

После оформления всех необходимых процедур транспортное средство передали Министерству обороны России для использования в зоне специальной военной операции.

Как сообщили в Главном управлении ФССП России по Московской области, суд признал, что автомобиль Kia Carnival применяли для незаконного въезда иностранных граждан или лиц без гражданства в Россию или их транзитного проезда через нее.

Обвиняемые организовали незаконную миграцию из корыстных побуждений, используя для этого автомобиль, принадлежавший одному из осужденных. Помимо основного наказания суд постановил конфисковать транспортное средство и обратить его в собственность государства.