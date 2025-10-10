Судебные приставы Подмосковья передали 17 конфискованных автомобилей на нужды СВО

В сентябре судебные приставы Подмосковья передали на нужды СВО 17 конфискованных транспортных средств. Все они были признаны орудиями совершения преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Московской области.

Всего с начала года на основании постановления правительства Российской Федерации Минобороны получили 40 машин для отправки в зону боевых действий: автомобили, гидроциклы, гидроскутеры и трактор.

В октябре у жителя Раменского округа изъяли в собственность государства фургон марки Fiat Ducato. Его владелец был осужден за незаконное производство и сбыт наркотических средств. Транспорт он использовал для совершения преступления.