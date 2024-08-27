Судебные приставы Подмосковья отправили гумпомощь в Курскую область

Фото: ГУФССП по Московской области

Судебные приставы Московской области совместно с общероссийской общественной организацией «Офицеры России» отправили гуманитарные посылки для военнослужащих. Груз будет доставлен в Курскую область.

В ГУ ФССП России по Московской области инициировали новый сбор гуманитарной помощи, в рамках которого подготовили посылки с медикаментами, средствами личной гигиены, продуктами питания и другими необходимыми вещами.

Сотрудники главного управления вместе с активистами Красногорского отделения «Офицеров России» организовали доставку гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся на приграничных участках. Председатель красногорского отделения Алексей Клочков также входит в состав общественного совета Главного управления ФССП России по Московской области.

Сотрудники ГУ ФССП, их семьи, как и многие граждане страны, активно поддерживают защитников, исполняющих свой воинский долг. В условиях нынешнего времени слоган «Сила в единстве» становится символом солидарности для всего российского общества.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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