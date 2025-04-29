Судебные приставы Подмосковья оштрафовали кредитную компанию за нарушение закона

Финансовую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что она нарушила закон при попытке вернуть долг с жительницы Подмосковья. Женщина пожаловалась в Главное управление судебных приставов по Московской области на то, что ей приходили сообщения с неизвестного номера с требованием вернуть просроченный долг.

Проверка показала, что номер, с которого приходили сообщения, не принадлежал самой организации, где женщина брала займ. При этом она не давала согласие на общение с третьими лицами, и сама компания никому не поручала взыскание долга. Это значит, что организация действовала с нарушением закона.

Кроме того, выяснилось, что микрофинансовая компания уже не раз попадалась на подобных нарушениях в других регионах России. Суд признал ее виновной и назначил штраф.

Напомним, при столкновении с похожими ситуациями при взыскании долгов следует обращаться в управление судебных приставов через интернет-приемную на сайте или по телефону 8 (498) 568-98-30.